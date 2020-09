Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ 3000 Euro Schaden nach Unfallflucht ++ Alkoholisiert am Steuer ++ Schäden an zwei Autos

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf einem Parkplatz des Krankenhauses. Dieser kann vom Rosenweg aus erreicht werden. Der dort abgestellte blaue Kombi wurde durch eine bislang unbekannte Person nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken im Frontbereich sowie der linken Fahrzeugseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

3000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Straße "Maulhoop". Im genannten Zeitraum verursachte eine bislang unbekannte Person einen Zusammenstoß mit dem Heck des am Fahrbahnrand abgestellten, gelben Kleinwagens der Geschädigten. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04231-8060 von der Polizei in Verden entgegengenommen.

Alkoholisiert am Steuer

A27/Langwedel. Die Fahrt eines 57-Jährigen beendete die Polizei in der Nacht zu Montag. Der Mann war mit einem Auto in Richtung Hannover unterwegs, als er kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von über 2,3 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Schäden an zwei Autos

A1/Oyten. Zu Beschädigungen an zwei Autos kam es am Sonntagabend im Baustellenbereich auf der Autobahn 1. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren eine 33-Jährige und ein 28 Jahre alter Mann mit ihren Wagen über einen ausgehobenen Kanalisationsdeckel. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1000 Euro und eins der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit.

