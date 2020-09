Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Metalldetektoren von Erntemaschinen schlagen an ++ 5000 Euro Schaden nach Unfall

Landkreis Osterholz (ots)

Metalldetektoren von Erntemaschinen schlagen an

Schwanewede. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagmorgen schlugen die Metalldetektoren von Erntemaschinen auf einem Maisfeld im Bereich "Fuchsberg" an. In beiden Fällen wurde auf dem Feld nach derzeitigen Erkenntnissen präpariertes Metall gefunden. Zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die im Bereich des Feldes verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

5000 Euro Schaden nach Unfall

Lilienthal. Rund 5000 Euro Schaden und ein abgeschlepptes Auto waren die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag in der Klostermoorer Straße. Ein 76-jähriger Autofahrer kollidierte beim Linksabbiegen von einem Parkplatz auf die Kreisstraße 8 mit einem von rechts kommenden 44 Jahre alten Autofahrer. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der Wagen des 76-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

