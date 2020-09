Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom Sonntag, 27. September 2020

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Stadtbereich - Dieselspur verursacht Verkehrsunfall und Straßensperrung Am Samstag, dem 26.09.20, verliert ein LKW gegen 14:00 Uhr in der Lindhooper Straße im Bereich der Bahnunterführung während der Fahrt Betriebsstoffe. Ein kurz darauf den Straßenabschnitt befahrender Motorradfahrer kommt vermutlich aufgrund des dadurch entstandenen Schmierfilmes mit seinem Motorrad zu Fall. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Die Fahrbahn muss unter Zuhilfenahme eines Spezialfahrzeuges gereinigt werden. Für die Dauer der Arbeiten wird die Lindhooper Straße in dem Bereich bis ca. 18:00 Uhr gesperrt.

Verden/Stadtbereich - Unbedachter Umgang mit Schusswaffe führt zu Polizeieinsatz Am Samstag, dem 26.09.20, verursacht gegen 16:40 Uhr ein junger Mann aus Verden im Bereich Reeperbahn einen Polizeieinsatz. Der 24-Jährige führt zunächst eine Schusswaffe offen mit sich. Als unbeteiligte Personen auf ihn aufmerksam werden, steckt er sich die Waffe in den vorderen Hosenbund und geht auf die Personen zu. Diese rufen daraufhin die Polizei. Durch die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen kann die mit einer Pistole bewaffnete Person schnell gesichert werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellt sich heraus, dass es sich bei der Automatik-Pistole im eine Schreckschusswaffe handelt. Die Waffe wird sichergestellt und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Lilienthal - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26./27.09.20, wird in der Moorhauser Landstraße das Cabrioverdeck eines geparkten Pkw mit mehreren Schnitten beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der neuen Rufnummer 04298/46566-0 an die Polizei in Lilienthal zu wenden.

Holste - Familienstreitigkeiten nach Alkoholkonsum Am Samstag, dem 26.09.20, kommt es in den späten Abendstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Familienmitgliedern. Im Rahmen der Streitigkeit wird die Doppelverglasung einer Tür durch einen Faustschlag beschädigt. Dabei zieht sich eine Person Schnittverletzungen zu und wird in ein Krankenhaus verbracht. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 3,4 Promille.

Osterholz-Scharmbeck - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholbeeinflussung Am Samstag, dem 26.09.20, kommt es in den Mittagsstunden auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Loger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallhergang wird von Zeugen beobachtet. Durch das abgelesene Kennzeichen und die vorhandene Personenbeschreibung kann der Beschuldigte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem Beschuldigten wird eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,35 Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wird.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

