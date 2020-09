POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 26.09.20

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden/Stadtgebiet - Fahrzeugführer unter Einfluss verschiedener Substanzen und ohne Fahrerlaubnis in abgemeldetem PKW: Am Freitag, dem 25.09.20, kontrollieren Beamte der Polizei Verden gegen 18:30 Uhr im Niedersachsenring den Führer eines Kraftfahrzeuges. Aus vorangegangenen Einsätzen ist der Streifenwagenbesatzung bekannt, dass der Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln steht. Des Weiteren ist sein Fahrzeug nicht mehr zugelassen und verfügt folglich auch nicht mehr über den erforderlichen Versicherungsschutz. Eine Blutprobenentnahme wird angeordnet und entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet. Um weitere Straftaten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Öffentlichen Straßenverkehr zu unterbinden, wird der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Wer Hinweise zu der auffälligen Fahrweise des blauen Ford Focus geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04231/806-0 an die Polizei Verden zu wenden.

Bereich Achim

Achim/Baden - Verkehrsunfall: Am Freitag, dem 25.09.20, kommt es um 16:15 Uhr im Einmündungsbereich Roedenbeckstraße - Verdener Bergstraße in Achim/Baden zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw aus Achim biegt von der Roedenbeckstraße nach links in die Verdener Bergstraße ab. Ein 55-jähriger Rennradfahrer aus Langwedel befährt zu diesem Zeitpunkt die Kreisstraße 6 in Fahrtrichtung Badenermoor. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenprall beider Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer, der nicht den vorgeschriebenen Radweg benutzt hatte, erleidet bei dem Aufprall Verletzungen und wird mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw gibt an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1600,- EUR.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Schwanewede - Diebstahl aus Wohnung: Am Freitag, dem 25.09.2020, betritt eine bislang unbekannte Person zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr das Wohnhaus einer 92-jährigen Schwanewederin im Ortsteil Meyenburg und entwendete aus deren Schlafzimmer mehrere Wertgegenstände. Anschließend entfernt sich die Person aus dem Haus, ohne von der anwesenden Geschädigten bemerkt zu werden.

Ritterhude/Ihlpohl - Versuchter Einbruch in Autohaus: In der Nacht von Donnerstag, dem 24.09.2020, auf Freitag, dem 25.09.2020, hat eine bislang unbekannte Person versucht, sich unbefugt Zutritt zu einem an der Straße "An der Ihle" befindlichen Autohaus zu verschaffen. Aus derzeit unbekannten Gründen ließ der Täter von seiner Tatausführung ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04292/811740 an die Polizeistation Ritterhude zu wenden.

Worpswede - Wohnungseinbruchsdiebstahl: Eine bislang unbekannte Person verschafft sich in einem Tatzeitraum von Samstag, dem 12.09.2020, bis Dienstag, dem 22.09.2020, durch Gewalteinwirkung gegen eine Tür unbefugt Zutritt zu dem Wohnhaus einer 83-jährigen Worpswederin und entwendet mehrere Schmuckgegenstände. Anschließend entfernt sich der Täter unerkannt vom Gebäude.

Osterholz-Scharmbeck - Pkw-Brand: Am Freitag, dem 25.09.2020, befährt eine 69-jährige Worpswederin in den Abendstunden mit ihrem Pkw die Kreisstraße 9. Plötzlich bemerkt die Fahrzeugführerin aus dem Motorraum aufsteigende Flammen, worauf diese unverzüglich am Fahrbahnrand anhält. Hier kann die Fahrerin nur noch zusehen, wie ihr Fahrzeug vollständig ausbrennt. Während der Löschmaßnahmen der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck wird die K9 kurzfristig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Pkw entsteht Totalschaden, welcher in einer Höhe von knapp 10.000 Euro beziffert wird.

Schwanewede - Abfallentsorgung in Wasserschutzgebiet: Bislang unbekannte Personen entsorgen am Freitag, dem 25.09.2020, gegen 18:30 Uhr im Wasserschutzgebiet "Am Rosenbusch" in Schwanewede unerlaubt Müll sowie derzeit unbekannte Flüssigkeiten. Anschließend entfernen sich die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Mögliche Beobachter des Sachverhaltes werden gebeten, Hinweise unter der neuen Erreichbarkeit 04209/918650 an die Polizeistation Schwanewede heranzutragen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

