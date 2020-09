Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Versammlungen im Bereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden und Landkreis Osterholz (ots)

Am Freitagvormittag fanden in den Landkreisen Verden und Osterholz insgesamt drei Versammlungen statt, die unter dem Motto "Fridays for Future" standen.

In Verden beteiligten sich in der Spitze rund 200 Personen an der sich fortbewegenden Versammlung, die vom Allerpark über den Norderstädtischen Markt und den Johanniswall zur Grünen Straße und schließlich durch die Innenstadt zum Rathausvorplatz verlief.

In Ottersberg beteiligten sich circa 40 Personen an einer Versammlung vor dem Ottersberger Rathaus.

In Osterholz-Scharmbeck nahmen rund 350 Personen an einem Aufzug teil, der von der Bahnhofstraße aus durch die Innenstadt zum Marktplatz führte.

Bei allen Versammlungen wurden die Hygieneregeln beachtet und es kam lediglich teilweise zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell