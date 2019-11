POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.11.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-Jähriger kam am Montagabend gegen 21.20 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Straße ab. In der Meitnerstraße in Buchen fuhr der Pkw-Lenker gegen eine Straßenlaterne, welche hierdurch stark beschädigt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt.

