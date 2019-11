Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.11.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt/Berwangen: Auto überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen, gegen 10 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Krichardt und Berwangen gekommen. Die Fahrerin eines Mitsubishi war alleinbeteiligt, offenbar wegen eines Fahrfehlers, in einer leichtgezogenen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn gekommen. Durch eingeleitete Gegenlenkbewegungen kam der Wagen ins Schleudern und dann in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und musste aus dem Acker geborgen werden. Entgegen erster Meldungen verletzte sich die Fahrerin hierbei nicht. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

