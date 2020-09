Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 26.09.2020 - Nachmeldung -

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27 - Urkundenfälschung/Fahren ohne Fahrerlaubnis: Durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel wird am Samstag, dem 26.09.20, in den Morgenstunden auf der BAB 27 im Bereich Verden ein 28-jähriger Mann aus Mazedonien kontrolliert, der mit einem Lkw einer in Langwedel ansässigen Firma unterwegs ist. Bei der Kontrolle zeigt der Mann einen gefälschten Führerschein vor, sodass ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wird.

