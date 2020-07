POL-AA: Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr war ein 31-Jähriger mit einem VW Crafter auf der B466 aus Richtung Nattheim kommend in Fahrtrichtung Neresheim unterwegs. An der Abzweigung zur L1084 wollte er nach links in Richtung Elchingen abbiegen. Dabei übersah er einen auf der B466 entgegenkommenden Opel Insignia einer 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeuglenker, sowie der 34-jährige Beifahrer in dem Opel leicht verletzt. Ein in dem Opel befindliches einjähriges Kind wurde ebenfalls mindestens leicht verletzt. Es kam für weitere medizinische Untersuchungen in eine Klinik. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Sowohl der VW, als auch der Opel mussten abgeschleppt werden.

