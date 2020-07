Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Baucontainer aufgebrochen - Unfallflucht - Kennzeichendiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Baucontainer aufgebrochen

Über eine Wiese, aus Richtung Freibad kommend, begaben sich Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag 17 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30 Uhr, zu einer Baustelle in der Weilerstraße. Hier hängten sie die Baustellenumzäunung aus und brachen anschließend einen, auf dem Gelände stehenden, Baucontainer auf, der mit einem Bügelschloss gesichert war. Aus diesem entwendeten sie dann diverses Werkzeug und Maschinen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Überholen

Ein 64-jähriger VW-Lenker streifte am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr beim Überholen auf der Oberrombacher Straße den in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer Fiat-Lenkerin. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen kleinen Baum. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Aalen-Unterkochen: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Als am Donnerstagvormittag ein 64-jähriger Radfahrer zusammen mit seiner Ehefrau die K 3291 von Brastelburg in Richtung Unterkochen befuhr, stürzte er im Ausgang einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei am Bein. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bopfingen: Von Bremspedal abgerutscht

Beim Befahren der Aalener Straße in Fahrtrichtung Nördlingen bremste eine 19-jährige Roller-Lenkerin am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr ihr Fahrzeug auf Höhe einer Fußgängerampel ab. Dabei rutschte sie vom Bremshebel ab, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Roller entstand geringer Sachschaden.

Heubach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Montag ein geparkter Pkw SMART beschädigt, der zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr, in der Fritz-Spießhofer-Straße vor einem Outlet-Geschäft abgestellt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und flüchtete. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel. 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Pkw fährt auf Omnibus auf

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Herlikofer Straße, als ein 27-jähriger Smart-Lenker in Fahrtrichtung Herlikofen aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Omnibus auffuhr, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Im Omnibus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Omnibus

Im Einmündungsbereich Am Fuggerle/Jakob-Bleyer-Straße hielt am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr eine 59-jährige Omnibus-Lenkerin verkehrsbedingt an, da ein von rechts heranfahrender vorfahrtsberechtigter 51-jähriger Peugeot-Lenker nach links in die Straße Am Fuggerle abbiegen wollte. Der Pkw-Lenker missachtete beim Abbiegen das Rechtsfahrgebot, indem er auf der Jakob-Bleyer-Straße linksseitig an der dortigen Sperrfläche vorbeifuhr und ungebremst gegen den stehenden Omnibus fuhr, der zu diesem Zeitpunkt neben der Fahrerin mit drei Fahrgästen besetzt war. 12.000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Kennzeichendiebstahl

Zwischen Mittwochnachmittag 17 Uhr und Donnerstagmorgen 7 Uhr, wurden an einem DB-Sprinter die beiden amtlichen Kennzeichen GD-LH 2018 entwendet. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Oberbettringer Straße abgestellt.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Eine 54-jährige Fiat-Lenkerin verursachte am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr einen Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Sie war auf der Baldungstraße aus Richtung GEK-Kreisel in Richtung Vordere Schmiedgasse unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 38-jährigen Volvo-Lenkers auffuhr, der verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg anhalten musste.

Schwäbisch Gmünd: Aquaplaning führte zu Unfall

Aufgrund von Aquaplaning verlor am Donnerstagmorgen eine 30-jährige Seat-Lenkerin gegen 6.45 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie die L 1075 von Herlikofen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd befuhr. Dadurch geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Toyota-Lenker. Die Seat-Lenkerin sowie der Toyota-Lenker und dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

