POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verbotenes Graffiti - Unfälle

Crailsheim: Verbotenes Graffiti

Am Mittwoch wurde der Polizei in Crailsheim mitgeteilt, dass bereits zwischen dem 20.06. und dem 21.06.2020 auf einer Verglasung einer Tankstelle in der Blaufelder Straße die Zahl 44 und zwei SS-Runen aufgesprüht wurden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: PKW rollt davon

Am Donnerstag um 09:10 Uhr stellte eine 43-jährige Frau ihren PKW in einer Parkfläche im Parkhaus Kocherquartier ab und vergaß das Fahrzeug gegen das wegrollen zu sichern. Aufgrund dessen rollte der PKW rückwärts gegen einen dahinter geparkten PKW.

Mainhardt: Unfall auf Tankstellengelände

Beim Rangieren auf einem Tankstellengelände beschädigte am Donnerstag um 09:45 Uhr ein 60-jähriger Lenker eines Klein-LKW Ford einen auf das Gelände einfahrenden VW Transporter. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

