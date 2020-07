Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Streitigkeit, Brand

Backnang: Quadfahrer gerät ins Schleudern

In der Stuttgarter Straße ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12:10 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Quadfahrer geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einer vor ihm wartenden 81-jährigen Toyota-Fahrerin zusammen. Der Quadfahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Backnang: Pkw erfasst Roller

Beim Einfahren in die Tübinger Straße übersah eine 63-jährige Dacia-Fahrerin am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr einen Rollerfahrer, der bereits auf der Tübinger Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 17-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Eine erste Schätzung des Sachschadens beläuft sich auf etwa 1800EUR.

Althütte: Abkommen von der Fahrbahn

Nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L1120 bei Kallenberg. Der 65-jährige Fahrer eines Subaru kam am Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde durch den Crash leicht verletzt.

Fellbach: Porsche bei Unfallflucht beschädigt

In der Zeit vom Mittwochmorgen 06:00 Uhr bis Mittwochabend 20:00 Uhr wurde ein in der Weimerstraße geparkter Porsche durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Porsche entstand ein Sachschaden von etwa 5000EUR. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 zu melden.

Plüderhausen: Unfallflucht am Badesee

An einem Badesee in der Wilhelm-Bahmüller-Straße stellte eine 22-Jährige ihren Mercedes auf einem Parkplatz ab. Zwischen Sonntagmittag 12:15 Uhr und Sonntagabend 19:00 Uhr beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer den geparkten Mercedes und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem geparkten Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2500EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom letzten Freitag 00:00 Uhr bis zum Dienstagabend 21:30 Uhr wurden drei Spielautomaten in einer Gaststätte in der Backnanger Straße aufgebrochen. Der Dieb verschaffte sich über ein Seitenfenster Zugang zur Gaststätte und öffnete die Automaten mit einem Hebelwerkzeug. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem bislang unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter 07183 929316 entgegen.

Waiblingen-Hohenacker: Polizei musste Streit schlichten

Kurz nach 21 Uhr am Mittwochabend mussten Beamte des Polizeireviers Waiblingen in die Hegnacher Straße ausrücken, nachdem sich dort zwei 32 und 65 Jahre alte Frauen in die Haare bekommen hatten. Im Verlauf der Streiterei kam es auch zu Tätlichkeiten, bei denen jedoch keine Verletzungen entstanden.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Ruhrstraße missachtete ein 54-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 00.40 Uhr die Vorfahrt einer 53-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Mercedes Benz und VW, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Waiblingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 52-Jähriger seinen Pkw Dacia am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr auf der Waiblinger Straße anhalten. Eine 53-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Waiblingen: Brandursache noch unklar

Ersten Einschätzung nach rund 80.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Brand am Dienstagabend im Schlesierweg. Gegen 18.15 Uhr entstand dort in einem Garten ein Feuer, welches vermutlich an einer Garagenrückwand ausgebrochen war. Ein technischer Defekt kann als Brandursache bisher nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer griff auf insgesamt 6 Reihengaragen und das Reihenendhaus über. In der am Wohnhaus zunächst gelegenen Garage wurden ein VW Golf, ein Ruderboot und andere Gegenstände beschädigt. Der Brand wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Waiblingen, Beinstein und Hegnach, die mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort waren, rasch gelöscht. Ebenfalls am Brandort befand sich der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und 1 Notarzt, die jedoch glücklicherweise nicht benötigt wurden. Die Polizei hat zur Brandursache entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfall beim Rangieren

Auf rund 1300 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 27-Jähriger am Mittwochabend verursachte, als er mit seinem Kastenwagen beim Rangieren einen in der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw Fiat beschädigte.

