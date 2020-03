Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wohnungseinbruch; Böblingen: PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Freitag 15.00 Uhr und Sonntag 16.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Johann-Widmann-Straße in Maichingen ein. Der Unbekannte verschaffte sich, indem er die Terrassentür aufhebelte, Zutritt in die Wohnung. Der Täter durchsuchte anschließend das Schlafzimmer und stahl eine Spardose mit einem etwa dreistelligen Münzgeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: PKW zerkratzt

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, die zwischen Freitag 19.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr in der Zeppelinstraße in Böblingen eine Sachbeschädigung verübte. Der Unbekannte zerkratzte die gesamte Beifahrerseite eines geparkten BMW. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um Hinweise.

