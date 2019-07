Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb in der Wohnung

Auf den Balkon kletterte zu Wochenbeginn ein Unbekannter in Göppingen-Ursenwang.

Ulm (ots)

Die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag unterwegs war. In der Tannenstraße kletterte er auf den Balkon eines Hauses. Er schlug die Scheibe einer Tür ein. So gelangte der Dieb in die Räume. Er durchsuchte das Haus, wühlte in Schränken und Schubladen. Dann flüchtete er wieder. Ob der Unbekannte etwas erbeutet hat, müssen die Bewohner des Hauses noch feststellen. Die Polizei ermittelt nun und sucht den Einbrecher.

Im Zug der ersten Ermittlungen erfuhr die Polizei, dass Zeugen am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 13.45 Uhr, auf dem Grundstück einen unbekannten Mann sahen. Möglicherweise handelte es sich dabei um den Einbrecher. Der ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 m groß und hat dunkle Augen. Der mutmaßliche Osteuropäer trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Schildmütze, schwarz-silberfarbene Turnschuhe, Handschuhe und hatte eine schwarz-blaue Sporttasche dabei.

Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Hinweise und fragt:

- Wer kennt den beschriebenen Mann? - Wer hat den Mann gesehen? - Wer hat sonst verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Göppingen unter Telefon-Nr. 07161/632360.

++++++++++ 1340399

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

