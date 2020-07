Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Auseinandersetzung - Trickdiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Erfolgloser Einbruch in Jugendwohnheim

Zwischen Dienstagabend 19:30 Uhr und Mittwochmorgen 08:00 Uhr wurde in ein Jugendwohnheim im "Grasigen Weg" eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten aus den ersten Feststellungen nach nichts entwendet wurde. Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Fahrradfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer war am Mittwochmorgen gegen 11:00 Uhr in der Feuerseestraße unterwegs. Auf dem dortigen Gehweg kommt es zu einem Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Fußgängerin, die dabei verletzt wurde. Ob ein Sachschaden am Fahrrad entstanden ist, ist bisher nicht bekannt.

Schorndorf: Trickdiebstahl

Bei einem Geldwechsel wurde ein 77-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr in der Rosenstraße bestohlen. Der Geschädigte wurde von einem fremden Mann auf offener Straße angesprochen, der Geld wechseln lassen wollte. Hierbei griff der Langfinger unbemerkt in die Geldbörse des Seniors und entwendete daraus die darin befindlichen Geldscheine. Für diesen entstand ein Schaden im oberen zweistelligen Bereich. Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen können beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 abgegeben werden.

Fellbach: Unfall durch Unachtsamkeit

Auf der Remstalstraße musste eine 50-jährige Honda-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr verkehrsbedingt warten. Ein hinter ihr fahrender 33-jähriger BMW-Fahrer war unaufmerksam und fuhr auf die vor ihm fahrende 50-Jährige auf. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2500EUR.

Waiblingen: Auseinandersetzung zwischen vier Männern - Zeugen gesucht

Gegen 1:30 waren am frühen Mittwochmorgen ein 24- und ein 28-jähriger Mann nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg durch die Waiblinger Innenstadt. Hierbei trafen sie in der Lange Straße offenbar auf zwei unbekannte Männer in Begleitung einer Frau. Die Männer gingen offenbar grundlos auf den 28-Jährigen los. Dabei brachten sie den Mann offenbar zu Fall. Als der 24-Jährige seinem Kumpel zu Hilfe kommen wollte, sah auch er sich den beiden Angreifern gegenüber, konnte sich diesen jedoch erwehren. Daraufhin gingen die unbekannten Männer offenbar zusammen mit der Frau flüchtig. Diese soll dann umgedreht haben und sich nach dem Gesundheitszustand des 28-Jährigen erkundigt haben, bevor sie abermals die Flucht antrat.

Die Polizei Waiblingen bittet nun Zeugen der Auseinandersetzung sich unter Telefon 07151 950 422 zu melden.

