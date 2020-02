Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 24-jähriger fährt mit Kleintransporter in Graben bei Kalt

Kalt / Landkreis Mayen-Koblenz (ots)

Am 23.02.2020 kam es zu einem alkoholbedingten Unfall bei Kalt. Ein 24-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Kleintransporter die Kreisstr. 45 von Kalt in Fahrtrichtung Rüber. An der Einmündung zur Landesstr. 112 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den gegenüberliegenden Straßengraben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Nach erfolgter Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Fahrer wieder entlassen.

