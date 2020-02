Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Adenau für das Wochenende vom 21.-23.02.2020

Adenau (ots)

Alkoholisierter Karnevalist schlägt mehrfach andere

Bei der Karnevalveranstaltung in Kesseling am späten Nachmittag des 22.02.20 reagierte ein deutlich alkoholisierter 18-jähriger Gast aggressiv. Im Laufe der des Abends schlug er nacheinander zwei 16- bzw. 17-jährigen Jugendlichen auf die Nase bzw. auf das Jochbein, wodurch sie jedoch nur leicht verletzt wurden. Ferner soll er auch einem noch Unbekannten eine Ohrfeige gegeben haben.

Faustschlag bei Karnevalsveranstaltung

Am 22.02.20 gegen 19.00 Uhr kam es in Weibern bei der Karnevalsfeier in der Rudolf-Wolff-Halle zum Streit zwischen zwei 29-jährigen Männern. Der Streit eskalierte und einer der beiden schlug dem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell