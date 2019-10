Polizei Mettmann

POL-ME: Kind von Bus erfasst und schwer verletzt - Ratingen - 1910049

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagabend des 11.10.2019 gegen 19:05 Uhr befuhr ein 50 jähriger Düsseldorfer mit seinem Linienbus der Rheinbahn die Dieselstraße in Ratingen in Fahrtrichtung Berliner Straße und bog nach links in diese ein. Hierbei übersah er ein 8 jähriges Mädchen aus Ratingen, die in gleicher Richtung die Berliner Straße querte. Diese kam in Folge der Kollision zu Fall und geriet unter den Bus. Als ihr ein 28 jähriger Ratingen zu Hilfe kommen und sie unter dem Bus wegziehen wollte, fuhr der Bus aus bislang ungeklärter Ursache einige Meter weiter vor. Das Mädchen geriet dadurch unter einen Reifen des Busses und wurde schwer verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik verbracht, wo sie stationär verblieb. Der helfende junge Mann wurde hierbei ebenfalls leicht verletzt. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

