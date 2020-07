Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen - Musikanlage entwendet - Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Unfälle

Rot am See: Auffahrunfall nach Vorfahrtsverletzung

Am Mittwoch um 10.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines Mercedes die Crailsheimer Straße in Richtung Rot am See. An der Einmündung der Brunnenstraße musste die vorausfahrende 63-jährige BMW-Fahrerin stark abbremsen, nachdem eine 83-jährige VW-Lenkerin die Vorfahrt der BMW-Fahrerin missachtete und von der Brunnenstraße nach links auf die Crailsheimer Straße einfuhr. Der Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Blaufelden: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Dienstag gegen 21 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad einen landwirtschaftlichen Verbindungsweg in Richtung Hermann-Rapp-Straße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam er mit seinem Moped nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Bankett und stürzte in einen angrenzenden Acker. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, da er keinen Helm trug. Der Moped-Fahrer versuchte krabbelnd nach Hause zu kommen, brach aber nach etwa 300 Meter zusammen, wo er am heutigen Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr von einem Spaziergänger aufgefunden wurde. Der 60-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Sulzbach: Mit Motorrad kollidiert

Am Sonntag um kurz nach 19 Uhr wollte eine 59-jährige BMW-Lenkerin von einer grundstücksausfahrt auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen 28-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Mainhardt: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Straße Im Seetal wurde zwischen Samstagmorgen, 09:30 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr, ein Zigarettenautomat am Fahrbahnrand des Industriegebietes aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Schwäbisch Hall: Musikanlage entwendet

Zwischen Dienstagabend, 21:30 Uhr und Mittwochmorgen, 10.15 Uhr, wurde aus einem Schrank der Volkshochschule in der Salinenstraße eine Musikanlage und eine Lautsprecherbox entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Anlage nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

