Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmierereien - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Kettenreaktion

Am Mittwoch um 11:50 Uhr befuhren drei PKW hintereinander die Haller Straße in Richtung Roßfeld. Auf Höhe eines dortigen Schnellrestaurants musste die vorausfahrende 72-jährige Nissan-Lenkerin abbremsen. Eine nachfolgende 53-jährige VW-Lenkerin konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig abbremsen. Dies gelang einem 53-jährigen Golf-Fahrer nicht mehr. Er fuhr auf den vorausfahrenden Polo auf und schob diesen auf den Nissan auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Blaufelden: Unfallflucht

Am Mittwoch um 19:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen PKW Kombi beim Rangieren in der Herrengasse rückwärts und prallte dabei gegen eine Garagenmauer. Anschließend stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug und begutachtete den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im weiteren Verlauf entfernte sich das Fahrzeug jedoch unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: LKW beschädigt Tankstellenüberdachung

Am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem LKW das Gelände einer Tankstelle in der Ellwanger Straße. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug an der Überdachung der Zapfsäulen hängen und beschädigte diese. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr befuhren mehrere Autos hintereinander die L2218 in Richtung Crailsheim. An der Abzweigung Hagenhof musste eine 37-jährige Lenkerin eines VW Touran abbremsen, nachdem ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links abbiegen wollte. Eine nachfolgende 29-jährige VW-Golf-Fahrerin musste ihr Fahrzeug stark abbremsen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Der dahinterfahrende 36-jährige Lenker eines Fiat Panda konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Golf auf, welcher dadurch auf den Touran aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von mehreren tausende Euro entstand, wurde der Fiat-Fahrer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

An der Grundschule in der Wirtsgasse in Hessental wurde die Wand eines Freistandes mit einer Spraydose besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch um 12.30 Uhr befuhr eine 20-jährige VW-Lenkerin die B14 von Mainhardt in Richtung Michelfeld. Im Kurvenbereich der Roten Steige kam sie aufgrund Unachtsamkeit und nasser Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer gegenüberliegenden Mauer. Am PKW, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Crailsheim: Aquaplaning

Am Mittwoch um kurz vor 14.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Golf die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, auf Höhe des Rastplatzes Reußenberg, kam der PKW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand am Fahrzeuge in Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

