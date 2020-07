Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beleidigung, Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Ehepaar beleidigt

Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag fuhr ein Ehepaar mit seinem Pkw in den Steigerweg ein. Mitten auf der Fahrbahn stand ein Mann, der sich weigerte, auf die Seite zu gehen. Der offensichtlich Betrunkene hatte einen Hund dabei, den er aber offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte. Der 38-Jährige ging auf das Fahrzeug zu, schlug gegen die Scheiben und beleidigte die im Fahrzeug sitzende Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Aalen: Diebstähle

Aus einem Pkw, der in der Curfeßstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr die Tasche einer 25-Jährigen, was diese noch am Vormittag bei der Polizei anzeigte. Zwischen 13.40 Uhr und 14.30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Pkw Peugeot ein, der auf einem Parkplatz in der Luise-Hartmann-Straße abgestellt war. Die Täter erbeuteten mehrere persönliche Gegenstände des Fahrzeugbesitzers. Kurz nach 16.30 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche, die in der Wiener Straße eine Handtasche "ausräumten" und diese dann über einen Zaun warfen. Die beiden Unbekannten beschrieb sie als 17 bis 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Beide waren schwarz bekleidet. Einer trug eine Basecap, der andere eine schwarze Hose mit roten Streifen. Die von den beiden hinterlassene Tasche konnte zweifelsfrei dem Besitzer des Peugeot zugeordnet werden. Weitere Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Julius-Bausch-Straße übersah eine 23-Jährige am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr den neben ihr fahrenden Pkw Opel Cascada eines 65-Jährigen. Sie streifte das Fahrzeug mit ihrem Opel Corsa, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeuglenkerin gesucht

Mit ihrem schwarzen Pkw VW erfasste eine bislang unbekannte Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr auf der Hofherrnstraße einen 11-Jährigen, der die Fahrbahn auf Höhe eines Einkaufsmarktes querte. Das Kind wurde von dem Fahrzeug mit der Front gestreift, wobei es am Oberschenkel verletzt wurde. Die Autofahrerin erkundigte sich wohl kurz nach dem Befinden des Kindes, fuhr dann jedoch weiter, als der 11-Jährige meinte, dass alles in Ordnung sei. Nachdem der Junge zuhause über Schmerzen klagte, wurde er von seinem Vater zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die weitere Hinweise auf den VW bzw. dessen Fahrerin geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Fußgänger von Pkw erfasst

Auch zu einem weiteren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr ereignete, werden vom Polizeirevier in Aalen Zeugen gesucht. Mit seinem Pkw Mercedes Benz erfasste ein 64-Jähriger auf der Bahnhofstraße einen die Fahrbahn querenden 68-jährigen Fußgänger. Dieser wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd-Untergröningen: Vorfahrt missachtet - 8000 Euro Schaden

An der Einmündung Forststeige / Aalener Straße missachtete ein 30-Jähriger am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr die Vorfahrt einer 60-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw Seat und VW erlitt die 60-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Montagvormittag, 11 Uhr und Dienstagabend, 23 Uhr einen Pkw Hyundai, der in der Straße Im Blümert abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel abgerissen, wobei ein Schaden von ca. 700 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 39-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw VW beim Ausparken einen in der Silcherstraße abgestellten Pkw VW beschädigte.

Ellwangen: Geldbeutel entwendet

Während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Oberen Brühlstraße entwendete ein Unbekannter den Geldbeutel einer 79-Jährigen, den diese im Einkaufswagen liegen hatte. Der Täter erbeutete neben verschiedenen Papieren der Frau auch rund 180 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Sattelzug gestreift

Beim Einfädeln auf die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg von einer Rastanlage kommend, streifte ein 68-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Pkw Audi den Sattelzug eines 24-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Waldstetten-Wißgoldingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen gegen 2 Uhr Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf, der in der Straße Zur Vorstadt aufgestellt ist. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Münzgeld in noch unbekannter Höhe; der von ihnen verursachte Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw Skoda, der in der Schillerstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Böbingen: Alkoholisierter Kradlenker

Ein 58-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Mann, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, verlor beim Ausparken seines Motorrads in der Rosensteinstraße die Balance, wodurch das Krad nach rechts umkippte und gegen einen geparkten Pkw prallte. Der 58-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

