Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automatenaufbrecher festgenommen

Aalen (ots)

Fellbach: Automatenaufbrecher festgenommen

Am Mittwochmorgen wurde ein Automatenaufbrecher in Fellbach auf frischer Tat festgenommen. Der Tatverdächtige war gegen 4.20 Uhr gerade damit beschäftigt, sogenannte Cashbags in sein Auto einzuladen, das vor einer Bank in der Stuttgarter Straße bereitgestellt war. Wie sich herausstellte, hatte der 31-jährige rumänische Staatsbürger zuvor zwei Münzautomaten in der Bank gewaltsam geöffnet. Die Beamten der Kriminalpolizei konnten bei dem Festgenommenen neben den Cashbags auch entsprechendes Tatwerkzeug sicherstellen. Vorausgegangen waren der Festnahme umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen, bei denen der Tatverdächtige in den Focus der ermittelnden Beamten rückte. Ihm werden 19 gleichgelagerte Taten vorgeworfen, die er in verschiedenen Gemeinden der Landkreise Göppingen und Rems-Murr im Zeitraum seit Ende Mai 2020 verübte und hierbei einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutete. Zudem verursachte der Aufbrecher bei seinen Taten rund 20.000 Euro Sachschaden. Auch auf Grund der umfangreichen Beweislage beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Der 31-Jährige wurde diesbezüglich am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Vollzugsanstalt eingewiesen.

