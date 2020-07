Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeigewahrsam, Rollerdiebstahl, Hundebiss und Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt-Fornsbach: Motorroller entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr wurden drei Motorroller von verschiedenen Örtlichkeiten gestohlen. Am Donnerstagmorgen konnten zwei der gestohlenen Roller im Ort wiedergefunden werden. Bei dem weiterhin gesuchten Roller handelt es sich um einen schwarzen Motorroller der Marke XIAMEN XIASHING.

Hinweise zum fehlenden Roller oder möglichen Tatverdächtigen nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter Telefon 07192 5313 entgegen.

Fellbach: Rollerfahrer stürzt - Unfallverursacherin flüchtet

In der August-Brändle-Straße kam es am Donnerstagmorgen gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann war mit seinem Motorroller in Richtung Waiblinger unterwegs. Eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin hat den Rollerfahrer geschnitten, sodass dieser stürzte. Der Mann verletzte sich durch den Sturz leicht. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Mann zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen und der Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht auf der B14

Auf der B14 kam es am Donnerstagmorgen gegen 9:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Winnenden und Hertmannsweiler wollte ein 73-jähriger Renault-Fahrer auf der linken Fahrbahn einen Toyota überholen. Während des Überholvorgangs beschleunigte der Toyota auf der rechten Fahrbahn und ließ den Renault nicht passieren. Als der Toyota-Fahrer sich vor dem Renault-Fahrer einordnen wollte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Toyota mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Waiblingen: In Polizeigewahrsam genommen

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt bemerkten Beamte des Waiblinger Polizeireviers am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr, wie Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Langen Straße einem Mann einen Platzverweis erteilten. Wie sich herausstellte, hatten dieser in dem Einkaufsmarkt mehrere Kundinnen belästigt, weshalb er aufgefordert wurde, das Geschäft zu verlassen. Hierbei bedrohte der 24-Jährige die Angestellten. Als die Polizeibeamten seine Personalien erhoben, versuchte der Mann sich loszureißen und zu flüchten. Dies wurde von den Beamten unterbunden, wobei der 24-Jährige um sich schlug. Der renitente Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Fellbach: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Am Mittwochabend gegen 18:15 Uhr wollte eine 35-jährige Dacia-Fahrerin an einer Ampelanlage in der Stuttgarter Straße wenden. Dabei überquerte sie den Schienenbereich und übersah die darauf fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Dacia. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000EUR. Der Straßenbahnverkehr musste kurzzeitig gestoppt werden.

Berglen: Fahrradfahrer durch Hundebiss verletzt

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer war am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr auf einem Feldweg zwischen Bürg und Stöckenhof unterwegs. Dabei wurde er auf einen Hund aufmerksam, der alleine auf einer Wiese stand. Der Hund rannte plötzlich auf den Fahrradfahrer zu und biss diesen. Durch den Hundebiss stürzte der 22-Jährige zu Boden und konnte einen erneuten Angriff nur durch einen Tritt verhindern. Der Hund ergriff daraufhin die Flucht. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Hund soll es sich um einen Rottweiler oder eine ähnliche Hunderasse handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Rudersberg unter 07183 959316 zu melden.

