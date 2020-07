Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Räuber schlug plötzlich zu

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr hielt sich ein 38-jähriger Mann aus Dinslaken im Bereich eines Denkmals in einem Kleingartenverein am Augustaplatz auf.

Als ihn ein Unbekannter nach einer Zigarette fragte und der Dinslakener verneinte, schlug der Mann plötzlich zu und traf den 38-Jährigen im Gesicht.

Danach raubte der Mann das Mobiltelefon (Samsung Galaxy mit einer BVB-Hülle) sowie eine Schachtel Zigaretten und flüchtete in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Räubers:

Ca. 175 cm groß, hagere Figur, blonde Haare. Der Mann trug ein graues T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

