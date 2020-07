Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Dinslaken (ots)

Am Samstag, den 18.07.2020 wurden Polizeibeamte gegen 22:00 Uhr zu einem Verbrauchermarkt an der Thyssenstraße gerufen. Hier beschwerte sich ein 26-jähriger Mann aus Dinslaken, der zuvor nach einem durch ihn begangenen Ladendiebstahl durch einen Detektiv auf frischer Tat angetroffen wurde darüber,das er seinen Personalausweis nicht zurückerhalten hätte. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung unterschritt der alkoholisierte Dinslakener trotz Warnung die Distanz zu den Beamten erheblich und stand letztlich "Nase an Nase" zu einem Beamten. Der mehrfach ausgesprochener Bitte, die zu unterlassen, kam der Mann nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste.Im Streifenwagen versuchte er mehrfach, Polizeibeamte mittels Kopfstoß zu verletzen, was jedoch misslang. Der Mann wurde nach Erstattung einer Strafanzeige und erfolgter Ausnüchterung entlassen.

