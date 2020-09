Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Auto zerreißt bei Baumunfall in zwei Teile - Fahrer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen++

Thedinghausen (ots)

Lebensbedrohliche Verletzungen hat am späten Samstagabend ein 24-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Dibberser Landstraße erlitten. Um kurz nach 23 Uhr kam das Fahrzeug des jungen Mannes aus bislang ungeklärter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls zerriss das Fahrzeug in zwei Teile. Der 24-Jährige wurde in den Trümmern eingeklemmt. Rettungssanitätern gelang es, ihn noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Thedinghausen, Dibbersen-Donnerstedt und Blender aus dem Wrack zu bergen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei musste die Landesstraße für die Dauer der Unfallaufnahme sperren. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles dauern.

