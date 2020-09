Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall in Hille,Mindener Straße/Osterfeld, PKW in zwei Teile gerissen , beide Insassen nur leicht verletzt

Minden-Lübbecke (ots)

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer und seine 17-jährige Beifahrerin, befuhren mit einem Mercedes-Benz die Mindener Straße, aus Fahrtrichtung Minden kommend, in Fahrtrichtung Hille. In einer langgezogenen Linkskurve,kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr die Bankette. Hierbei verlor der Mercedes Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Der Pkw prallte gegen einen dortigen Baum. Hierbei zebrach der Pkw mittig in Heck- und Frontteil. Beide Fahrzeuginsassen konnten den stark deformierten Pkw selbstständig verlassen und wurden nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.

