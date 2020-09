Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt offenbar hungriges Quartett fest

Bad Oeynhausen, Rahden, Petershagen, Löhne (ots)

Vier junge Männer aus Löhne, Petershagen und Rahden stehen im Verdacht, in der Nacht zu Freitag in das Schnellrestaurant Kentucky Fried Chicken an der Ecke Kanalstraße/Brunnenstraße eingedrungen zu sein. Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren sollen Lebensmittel mitgenommen und noch vor Ort verzehrt haben. Alarmierte Polizisten trafen das Quartett auf dem Parkplatz des Fast Food Restaurants an und nahmen die Personen nach kurzer Verfolgung vorläufig fest.

Den ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge waren die Verdächtigen gegen 1.20 Uhr durch eine Tür in die Räumlichkeiten gelangt. Dort machten sie sich an den Kühlschränken zu schaffen und nahmen daraus Getränke und Nahrungsmittel. Diese verzehrten sie noch auf dem Gelände. Als die Polizisten eintrafen, unternahm das Quartett erfolglos einen Fluchtversuch.

In ihren späteren Vernehmungen gaben sie an, nicht gewaltsam in das Restaurant eingedrungen zu sein. Vielmehr hätten sie eine unverschlossene Tür vorgefunden. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Verdächtigen im Laufe des Tages aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

