Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Großbrand: Polizei geht von technischer Ursache aus

Minden (ots)

Nach dem Großbrand einer Dachdeckerei am vergangenen Montag an der Lübbecker Straße (B 65) am Ortseingang von Haddenhausen hat die Polizei ihre Ermittlungen zur Brandursache beendet. Die Ermittler gehen von einer technischen Ursache als Grund für das Feuer aus. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht.

Laut den Untersuchungen der Polizei am Mittwoch entstand das Feuer in einer Lagerhalle. Von dort griffen die Flammen auf weitere Gebäudeteile, darunter auch ein Wohnhaus, über. Die Ermittlungen gestalten sich sehr schwierig, da durch die umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr nur noch wenige Spuren in der Brandruine zu finden waren. Am Nachmittag wurde die zunächst beschlagnahmte Brandstelle wieder freigegeben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

