POL-PDKH: Auffälliges E-Bike der Marke Kettler in Bad Kreuznach entwendet

Im Zeitraum zwischen 11 und 17:30 Uhr am 27.07.2020 wurde von unbekannten Tätern aus einer Tiefgarage in der Cauerstraße in Bad Kreuznach ein hochwertiges E-Bike der Marke Kettler entwendet. Das Fahrrad ist mit einer auffälligen weiß/roten Klingel versehen.

Wer kann Hinweise zu dem entwendeten E-Bike machen oder hat in der Cauerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

