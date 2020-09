Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos aufgebockt, Räder gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei zu dem Diebstahl von insgesamt acht Autorädern nach Rehme gerufen.

Unbekannte hatten hier in der Karl-Mohme-Straße und im unmittelbaren Nahbereich in der Dessauer Straße die bereiften Felgensätze an zwei geparkten Mercedes demontiert und die Autos dazu mit Steinen aufgebockt. Die Taten dürften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag, 23.45 Uhr bis Dienstag, 7.30 Uhr ereignet haben. Während man in der Karl-Mohme-Straße eine schwarze E-Klasse auf dem Parkplatz des Bürgerhauses anging, war in der Dessauer Straße auf einem Grundstück eine schwarze Mercedes S-Klasse das Ziel der Täter.

Erst am Donnerstagmorgen waren Mitarbeiter eines Autohauses vom Diebstahl des Felgensatzes an einem Mercedes in der Straße "Am Kokturkanal" überrascht worden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

