Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw und Carport bei Brand beschädigt

Hildesheim (ots)

NORDSTEMMEN - (jpm)Am Abend des 01.09.2020, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Straße Am Vogelherd in Nordstemmen zu einem Brand.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet zunächst eine Restmülltonne in Brand. Anschließend griff das Feuer auf einen Opel Astra und ein Carport, unter dem das Fahrzeug stand, über.

Das Feuer wurde zunächst durch Anwohner und anschließend durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Nordstemmen und Barnten gelöscht.

Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

