Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.05.2020

Goslar (ots)

Straßenverkehrsgefährdung

Goslar. Am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, befuhren zwei Motorrollerfahrer (42 und 31 Jahre alt) mit ihren Maschinen die Grauhöfer Landwehr aus Richtung Goslar kommend in Richtung Hahndorf. Ein grauer Pkw VW Bora mit GS-Kennzeichen sei dicht auf beide Fahrzeuge aufgefahren, habe die Hupe betätigt und die Kleinkrafträder im Kurvenbereich in Höhe einer Firma für Sanitärtechnik trotz Gegenverkehr überholt. Hierbei habe der 42-jährige Rollerfahrer nach rechts Ausweichen müssen, sodass der 31-jährige Rollerfahrer einen Unfall nur durch starkes Bremsen verhindern konnte. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 05321-339-0.

Befahren von Waldwegen/ Kennzeichenmissbrauch

Goslar. Am Freitag, 08.05.2020, gegen 13.20 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass drei Quads die Waldwege zwischen Maltermeisterturm und Waldschrathütte in derart hoher Geschwindigkeit befuhren, dass Wanderer ins Gebüsch ausweichen mussten. Die Kennzeichen der Quads habe man nur teilweise notieren können, da diese waagerecht in der Mitte gefaltet gewesen seien. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise, insbesondere auf die Kennzeichen der Quads, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell