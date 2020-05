Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Am vergangenen Sonnabend, gegen 17.00 Uhr, kam es zu einer Farbschmiererei an der Unterführung der B 4, die auf der Verbindung zwischen Kaiserweg und Schultal gelegen ist. Ein junger Mann im Alter zwischen 17 und 25 Kahren war dabei beobachtet worden, wie er den ca. 3,6 x 2,0 Meter großen Schriftzug "Chill" in weißer Farbe mit grauer Umrandung, schwarzer Schattierung, und einem aus oranger, rosa und violetter Farbe bestehender Hintergrund, aufsprühte. Unterhalb dieses Schriftzuges ist ein weiterer Schriftzug "Baltasar" in blauer Farbe. Der junge Mann hatte schwarze, kurze Haare, war mit einer kurzen blauen Hose, einem dunklen T-Shirt und weiß-bunten Turnschuhen bekleidet Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Schaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520-93260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell