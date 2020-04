Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Hilden - 2004055

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (8. April 2020) kam es auf der Ellerstraße in Hilden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter. Dabei wurde der 63-jährige Fahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Das war passiert:

Gegen 10:25 Uhr fuhr eine 41 Jahre alte Hildenerin mit ihrem Skoda Citigo über die Eller Straße in Richtung Klotzstraße. Aufgrund eines Ampelausfalls verlangsamte sie nach eigenen Angaben an der Kreuzung Benrather Straße / Berliner Straße ihre Fahrt, um sich "vorsichtig über die Kreuzung zu tasten". Dabei missachtete sie jedoch den vorfahrtberechtigten Peugeot B9 eines 63-jährigen Hildeners, der von der Berliner Straße aus in Richtung Benrather Straße unterwegs war.

Nach Angaben des 63-Jährigen sowie seines Beifahrers sei die 41-Jährige jedoch ungebremst über die Kreuzung gefahren, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei. Der Fahrer des Peugeot musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, sodass der Wagen abgeschleppt werden musste. Auch der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Kreuzung für den Straßenverkehr.

