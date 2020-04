Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in stillgelegter Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen - Ratingen -2004053

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (07. April 2020) brannte eine Etage eines Verwaltungstrakts in einem stillgelegten Lagerhallenkomplex an der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel nahezu vollständig aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 21:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Feuerwehr Ratingen einen Brand in einem stillgelegten Gebäudekomplex an der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern des Bürotrakts in der ersten Etage.

Dank eines professionellen und schnellen Einsatzes der Feuerwehrbeamten konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Dennoch brannte der Bürotrakt nahezu vollständig aus. Die Bahnhofstraße musste bis circa 23 Uhr vollständig gesperrt werden, um die aufwendigen Löscharbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen.

Da der stillgelegte Gebäudekomplex aus Lagerhallen und Büroräumen seit längerer Zeit ungenutzt und somit nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Brandexperten der Kriminalpolizei haben die polizeilichen Ermittlungen in dem eingeleiteten Strafverfahren übernommen.

Zeugen, die zum genannten Tatzeitpunkt verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 - 6210, zu wenden.

