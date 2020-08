Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Wohnhaus fordert ein Todesofper

Meerbusch (ots)

Am 01.08.2020, gegen 05:24 Uhr, wurde der Polizei durch die Kreisleitstelle ein Brand in einem Wohnhaus auf der Kantstraße in Meerbusch-Büderich gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte stellten einen Brand im 6.OG des 9-geschossigen Wohnhauses fest. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden daher Maßnahmen zur Brandbekämpfung und Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen der Bewohner eingeleitet. Der Bereich wurde durch die Polizei großräumig abgesperrt. Eine leblos aufgefundene, 72jährige Hausbewohnerin verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort. 12 weitere Personen mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Davon wurden 6 Personen im weiteren Verlauf zum Teil schwerverletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die evakuierten Bewohner und Angehörige wurden durch die Feuerwehr und Rettungskräfte betreut. Gegen 09:00 Uhr wurden die Sperrmaßnahmen aufgehoben. Im weiteren Verlauf durfte ein Großteil der Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner der auf Grund der Brandauswirkungen zurzeit unbewohnbaren Wohnungen wurden durch die Stadt Meerbusch anderweitig untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (st)

