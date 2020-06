Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Brand von Heuwiesen

Rheinberg (ots)

Am Wochenende brannten zwei Heuwiesen im ländlichen Bereich zwischen Rheinberg und Budberg. Am Abend des 20.06. gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung im Bereich Krähenkamp und Hammweg gemeldet. Wie sich vor Ort zeigte, brannte abgemähtes Gras, welches zum Trocken auf der Weide lag. Ein Übergreifen auf angrenzende Kornfelder konnte rechtzeitig durch die Feuerwehr Rheinberg verhindert und der Brand gelöscht werden. Es brannte eine Fläche von etwa 200qm. Ein weiterer Brand im gleichen Gebiet wurde am 21.06. um kurz nach 15.00 Uhr gemeldet. Die Polizei stellte erneut eine Rauchentwicklung und offene Flammen auf einer etwa 800qm großen Wiese fest. Auch in diesem Fall konnte durch die Feuerwehr ein Übergreifen auf die umliegenden Felder verhindert und der Brand gelöscht werden. Erste Erkenntnisse weisen auf eine Brandlegung hin. Wer Hinweise auf die Brandentstehung oder verdächtige Feststellungen in diesem Bereich machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rheinberg unter 02843/92760 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell