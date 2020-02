Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 01.02.2020

Goslar (ots)

1. Verkehrsunfall

Am 31.01.2020, gegen 17:35 Uhr, befuhren eine 21jährige und eine 20jährige Seesenerin hintereinander mit ihren Pkw die B 243 aus Rtg. Bornhausen kommend und in Rtg. Seesen fahrend. An der Einmündung zur Straße Schäfereiweg in Seesen wollte die 21jährige nach links in den Schäfereiweg abbiegen und mußte hier verkehrsbedingt anhalten und warten. Die 20jährige erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw der bereits stehenden 21jährigen auf. Sachschaden ca. 2000,- Euro.

2. Verkehrsunfall mit 3 schwer verletzten Personen

Am 31.01.2020, gegen 19:05 Uhr, befuhr ein 19jähriger Seesener mit seinem Pkw die B 243 aus Rtg. Seesen kommend und in Rtg. Bornhausen fahrend. Hier kam er etwa auf halber Strecke zwischen Seesen u. Bornhausen -aus noch zu klärender Ursache- nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Randstreifen ab. Der Fahrer kann den Pkw nicht mehr auf die Fahrbahn zurück lenken und der Pkw prallt frontal gegen einen dortigen Baum. Der Fahrer und 2 weitere Insassen, eine 19jährige Hahäuserin und ein 19jähriger Seesener, werden schwer in Krankenhäuser verbracht. Es entsteht ein Schaden von insgesamt ca. 6000,- Euro.(Ste.)

