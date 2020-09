Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß von PKW und Radfahrerin

Preußisch Oldendorf (ots)

Bei einem Unfall mit einem PKW ist eine Radfahrerin (31) am Donnerstagmorgen verletzt worden.

So fuhr die Preußisch Oldendorferin gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Mindener Straße kommend auf der Bremer Straße, als es an der Einmündung zum Offelter Weg zum Zusammenstoß mit dem von rechts nahenden BMW einer 27-jährigen Frau - ebenfalls aus Preußisch Oldendorf kam. Diese hatte beabsichtigt, mit ihrem Wagen vom Offelter Weg auf die Bremer Straße in Richtung Getmold einzufahren. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus Lübbecke. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

