Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag (05.09.2020) einen blauen Pkw Mercedes, C-Klasse, entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Auto gegen 00:30 Uhr am Fahrbahnrand der Alexanderstraße abgestellt. Auf dem Weg zu einem dortigen Gebäude verlor sie offenbar ihren Fahrzeugschlüssel. Als die Frau gegen 01:15 Uhr zum Abstellort zurückkam, war das Auto verschwunden. Das 18 Jahre alte Fahrzeug mit dem Kennzeichen WN-AK864 hat einen Zeitwert von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 mit den Beamten/innen des Polizeireviers Wolframstraße in Verbindung zu setzen.

