POL-VER: KORREKTUR der Telefonnummer - Sachbeschädigung durch Graffitis

Worpswede (ots)

Hinweise werden von der Polizeistation Worpswede entgegengenommen.

Sachbeschädigung durch Graffitis

Worpswede. Nach zwei Sachbeschädigungen durch Graffitis sucht die Polizeistation Worpswede nach möglichen Zeugen. Zwischen dem 18. September und dem 21. September wurden Graffitis an die Außenwand eines Supermarktes in der Osterweder Straße sowie an die Wände und Scheiben einer Schule in der Straße "Im Rusch" angebracht. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Worpswede unter der Telefonnummer 04792-956790 entgegen.

