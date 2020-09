Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Hinweis auf Betrugsphänomen

Landkreis Verden (ots)

Ein Betrugsversuch wurde der Polizei am Montag bekannt. Bislang unbekannte Täter sendeten einer Firma aus Kirchlinteln zunächst eine E-Mail zu und forderten in dieser dazu auf, die Werbeanzeige der Firma in einem Ratgeber zu verlängern. Als die Firma nicht auf die E-Mail reagierte, folgten mehrere Anrufe. Eine Mitarbeiterin der Firma erkannte die Betrugsmasche und somit kam es nicht zu einem finanziellen Schaden.

Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, rät: "Lassen sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen und geben sie gegenüber Fremden keine persönlichen Daten an."

Weitere Präventionstipps sind auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/unerlaubte-werbeanrufe/

