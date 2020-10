Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Zwei Einbrüche in Autohäuser

Hagen (ots)

In der Nacht von Montag (14.10.2020) auf Dienstag (15.10.2020) kam es in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 07:40 Uhr zu zwei Einbrüchen in Autohäuser in der Delsterner Straße und der Straße Auf dem Lölfert. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter in beiden Fällen Scheiben ein, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Zudem wurden die Innenräume der Autohäuser durchsucht. Zur Tatbeute liegen bislang keine Informationen vor. Täterhinweise konnten vor Ort nicht erlangt werden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen wird derzeit ermittelt.

Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im angegebenen Zeitraum gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

