Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb durch Fußgängerzone verfolgt

Hagen (ots)

In der Mittelstraße kam es am Dienstag, 13. Oktober, gegen 19:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Elektrofachmarkt. Ein 44-jähriger Mitarbeiter war Zeuge geworden, wie ein Mann Kopfhörer aus einem Regal nahm und in seine Tasche steckte. Anschließend verließ er das Geschäft ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei durch die Fußgängerzone. Diese konnte den 45-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Neben den entwendeten Kopfhörern fanden die Beamten unter anderem noch drei DVDs, drei Cutter-Messer und einen Schraubendreher. Aktuell wird geprüft, ob die Gegenstände ebenfalls aus Diebstählen stammen. Der 45-jährige Hagener erhält eine Anzeige. (ra)

