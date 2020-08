Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Polizei sucht Zeugen nach Traktorbrand

Haselünne (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gestern Abend ein Traktor während der Fahrt auf der Hammer Straße in Haselünne in Brand. Die Feuerwehr Haselünne löschte das Feuer. In diesem Zusammenhang kam es zusätzlich zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer touchierte beim Passieren der Brandstelle einen Zeugen und verletzte ihn. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/955820 zu melden.

