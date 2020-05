Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw-Fahrer gefährdet Radfahrer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am 17.04.20 soll es in der Hindenburgstraße in Freiburg zu einer Verkehrsordnungswidrigkeit gekommen sein, bei der ein Fahrradfahrer durch einen Pkw-Fahrer gefährdet wurde.

Der 44-jährige Pkw-Fahrer befuhr demnach um circa 15:46 Uhr die Hindenburgstraße (Fahrradstraße) in westliche Richtung. Zwischen der Gresser- und Bleichestraße überholte er Zeugenaussagen zufolge mehrere Radfahrer, welche teilweise nebeneinander fuhren. Während des Überholvorgangs kam er so weit auf die linke Straßenseite, dass es zum Kontakt mit einem entgegenkommenden Radfahrer kam. Der 28-jährige Radfahrer wurde nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die von dem Pkw-Fahrer überholten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 zu melden.

