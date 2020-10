Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen

Hagen (ots)

In Wehringhausen wurde eine Hagenerin am späten Dienstagnachmittag Opfer einer häuslichen Gewalt. Bei dieser verletzte sich die Frau leicht. Die Hagenerin hatte sich mit ihrem 29-jährigen Ehemann gestritten. Im weiteren Verlauf schlug er ihr mit der Hand in das Gesicht und drückte sie im Nachgang zu Boden. Zudem schubste er sie mehrfach, bedrohte sie und hielt sie am Arm fest. Die Frau verständigte die Polizei, ihr Ehemann entfernte sich in der Zwischenzeit. Die Beamten trafen ihn jedoch im weiteren Verlauf an und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. In der Vergangenheit war es bereits zu körperlichen Übergriffen zum Nachteil der Frau gekommen. Der 29-Jährige erhält eine Strafanzeige. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell