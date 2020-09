Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - Exhibitionist

Geseke (ots)

Am Mittwoch (23. September), gegen 10.20 Uhr, bemerkten zwei Frauen den Fahrer eines dunkelgrauen, neuwertigen VW Polo im Bereich Bruchstraße / Schmielenbreite. Nachdem der Mann hinter einem Busch seinen Wagen geparkt hatte, zeigte er sich lediglich mit weißen Turnschuhen bekleidet und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als die Frauen ankündigten die Polizei zu rufen, zeigte er sich anfangs nicht beindruckt, fuhr dann aber doch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ermsinghausen davon. Der Exhibitionist war circa 40 Jahre alt, über 180 cm groß, hatte eine helle Hautfarbe und war von kräftiger Statur mit Bauchansatz. Vom Erscheinungsbild wird er als Mitteleuropäer beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

