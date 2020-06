Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: In eine Doppelhaushälfte eingebrochen

Ratzeburg (ots)

05. Juni 2020 - Kreis Stormarn - 04. Juni 2020 - Ahrensburg

Im Amselweg in Ahrensburg kam es am 04. Juni 2020, in dem Zeitraum von 09:20 Uhr bis 17:00 Uhr, zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betraten unbekannte Täter das Grundstück des Doppelhauses und gelangten durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Räumlichkeiten, welche nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise auf etwaiges Stehlgut und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen:

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wem sind im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Amselweg oder der näheren Umgebung aufgehalten haben?

Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 8090

